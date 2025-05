Dazi, Trump “Ue chiede incontro in tempi rapidi”

27 maggio 2025 a

a

a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono appena stato informato che l’Ue ha chiesto di stabilire rapidamente le date di un incontro”. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendo “positiva” la richiesta. “Sono stato estremamente soddisfatto dell’assegnazione del 50% di dazi all’Unione europea, soprattutto perchè i nostri negoziati con loro sono stati “lenti” (per usare un eufemismo!). Ricordate, ho il potere di “stabilire un accordo” per il commercio verso gli Stati Uniti se non riusciamo a raggiungere un accordo o veniamo trattati ingiustamente. Sono appena stato informato che l’Ue ha chiesto di stabilire rapidamente le date di un incontro. Questo è un evento positivo e spero che, finalmente, come ho già chiesto alla Cina, apra le Nazioni europee al commercio con gli Stati Uniti d’America. Entrambi saranno molto contenti e avranno successo se lo faranno!!!”, ha scritto Trump.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).