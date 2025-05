Tare è il nuovo ds del Milan “Motivo di grande orgoglio”

26 maggio 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan e riporterà all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Albanese classe 1973, Tare ha maturato una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano, vestendo le maglie di Brescia, Bologna e Lazio. Al termine della carriera da calciatore, si è affermato come dirigente di alto profilo, ricoprendo per oltre quindici anni il ruolo di ds della Lazio e contribuendo ai recenti successi del club biancoceleste, tra cui tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

“Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera – le parole di Furlani – La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso”.

Tare, dal canto suo, ha ammesso che “entrare a far parte di un club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande club che ha l’obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa”.

