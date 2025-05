Governo, Salvini “Si voterà a giugno 2027”

24 maggio 2025 a

a

a

TRENTO (ITALPRESS) – “Ad agosto scorso vedevo il Milan competitivo e in procinto di vincere lo Scudetto. Poi mi sono risvegliato dal sogno e siamo noni in classifica. E quindi conto che la stessa sorte tocchi a chi ha voglia di elezioni anticipate. Si voterà a giugno 2027”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervistato al Festival dell’Economia di Trento commentando le dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che si è detta pronta per eventuali elezioni anticipate.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).