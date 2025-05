Festival Economia, Fronteddu (JTI) “Garantire semplificazione normativa”

24 maggio 2025 a

TRENTO (ITALPRESS) – Semplificazione normativa e certezza del quadro fiscale come leve fondamentali per stimolare gli investimenti in Italia, sostenere la crescita delle imprese presenti sul territorio e rendere il Paese sempre più attrattivo per i nuovi operatori: questo il focus dell’intervento di Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervenuto oggi al panel “Riforma fiscale: bilancio e prospettive” del Festival dell’Economia di Trento. Presenti al confronto, svoltosi presso il Castello del Buonconsiglio e moderato dal Vice Direttore del Sole 24 Ore Jean Marie Del Bo, anche Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Lilia Cavallari, Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili ed Eugenio Della Valle, Avvocato tributarista e Professore dell’Università Sapienza di Roma.

“In uno scenario globale caratterizzato da crescente instabilità – ha dichiarato Fronteddu durante il panel, commentando le misure introdotte dalla riforma fiscale – il nostro sistema economico-produttivo è chiamato a intraprendere un percorso di rafforzamento competitivo, puntando su innovazione e credibilità a livello internazionale. Perchè questo percorso abbia successo, è fondamentale garantire semplificazione normativa e certezza del quadro fiscale: Due condizioni fondamentali per attrarre investimenti, sostenere la crescita delle imprese presenti e rendere l’Italia un contesto più competitivo e accogliente per nuovi operatori. In quest’ottica, accogliamo con favore le soluzioni introdotte dalla riforma fiscale, che si muovono proprio in questa direzione.

Nel corso del confronto, Fronteddu ha inoltre sottolineato come la collaborazione e il dialogo tra aziende e istituzioni restino elementi fondamentali per rendere il sistema economico-produttivo italiano sempre più competitivo: “Da anni la nostra industria sostiene la necessità di poter disporre di uno schema di tassazione dei prodotti del tabacco chiaro, razionale e prevedibile. Grazie ad un dialogo continuo, con la Legge di Bilancio 2023 è stato introdotto per la prima volta dal Governo un calendario fiscale triennale per la tassazione dei nostri prodotti, offrendo agli operatori del settore una concreta possibilità di pianificazione a medio termine”.

“Il calendario fiscale introdotto nel 2023 – ha quindi concluso Fronteddu- ha avuto effetti positivi tangibili, generando un aumento significativo nelle entrate fiscali per il 2024. Una dinamica win-win, in cui lo Stato ha beneficiato di maggiori entrate, mentre le aziende come la nostra hanno potuto pianificare con certezza, favorendo così investimenti sul territorio. E proprio grazie alla stabilità derivante dall’introduzione di questo calendario è stato possibile siglare un accordo triennale con il MASAF per l’acquisto di tabacco italiano proveniente principalmente dall’Umbria, che ha dato un nuovo impulso alla filiera tabacchicola del territorio. Tra i nostri investimenti recenti favoriti dalla pianificazione meritano di essere citati anche quelli relativi a Ploom X, il dispositivo a tabacco riscaldato, lanciato in Italia nel 2023 come primo mercato europeo. Ploom rappresenta a tutti gli effetti una soluzione all’avanguardia e di tecnologia avanzata. Se oggi abbiamo un prodotto così innovativo e performante, è perchè abbiamo investito in modo significativo nella ricerca e sviluppo, lavorando con passione e costanza”.

