Medicina estetica e dermatologia, a Roma le ultime innovazioni DEKA

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Internazionale della Luce, DEKA – azienda del Gruppo El.En. tra i leader globali nelle tecnologie medicali e laser – ha scelto Roma per presentare le sue ultime innovazioni al Congresso SIME (Società Italiana di Medicina Estetica). Debutta in Italia Physiq 360, già protagonista negli Stati Uniti: grazie all’unione di laser ed elettrostimolazione EMS, questa tecnologia tratta simultaneamente grasso e tonicità muscolare, ridefinendo il concetto di “total-body contouring”.

A condividere i riflettori è anche TORO, il laser ibrido a nano e picosecondi che offre un ampio spettro di trattamenti: dalle discromie ai tatuaggi, dalle cicatrici al ringiovanimento cutaneo, fino al nuovo protocollo DEKAPeel per migliorare la texture della pelle in tempi record.

“Con Physiq 360 e TORO, DEKA apre anche in Italia una nuova era nell’estetica: tecnologie che risvegliano la bellezza autentica – ha detto Paolo Salvadeo, Direttore Generale di El.En. e CEO di DEKA -. Emozione, innovazione, risultati che parlano al cuore di questo particolare segmento della medicina. Il futuro si scolpisce e ridefinisce oggi”.

La celebrazione della luce e dell’innovazione è proseguita a Palazzo Brancaccio con l’evento “DEKA nel Palazzo delle Meraviglie”, che ha visto riuniti protagonisti della dermatologia, della medicina estetica e della chirurgia plastica italiana, e personaggi dello spettacolo e del jet set romano.

