Tudor “Gatti in panchina, mi aspetto tanto da Vlahovic e Yildiz”

16 maggio 2025 a

a

a

TORINO (ITALPRESS) – “Gatti parte dalla panchina, mi aspetto tanto da Vlahovic e Yildiz. La squadra è forte e ha fatto un buon lavoro. Il mio futuro? Vivo alla giornata”. Così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, in conferenza stampa, a due giorni dal match di campionato, in casa, contro l’Udinese.

“La squadra sta bene e si è allenata bene. Abbiamo avuto abbastanza tempo per preparare al meglio la sfida di domenica. Gatti più di quello che ha fatto nell’ultima gara non può fare al momento. Cambio modulo in difesa? Non rispondo a queste domande. Domenica si vedrà”, ha spiegato il mister croato. “Bisogna sempre capire i momenti della stagione e di ogni singola gara. Io faccio i complimenti alla squadra, perchè tutti hanno sempre fatto il massimo. Vlahovic? Ha avuto dei problemi, adesso sta bene e ci darà una grossa mano sino alla fine”, ha aggiunto il tecnico della Juve.

“Kelly è ok: si è allenato con noi. L’Udinese è una squadra molto fisica. Gioca bene: sarà una gara super difficile, non dovremo sbagliare niente. In Serie A, del resto, non esistono partite facili. Parlare del mio operato è difficile. Per me si è fatto un buon lavoro, visto tutte le problematiche che abbiamo avuto. E’ giusto dire che non abbiamo mai avuto Gatti e Koopmeiners; mentre solo in poche occasioni ci sono stati Cambiaso e Kelly. Abbiamo giocato due partite in 10. Abbiamo fatto delle buone partite, contro il Parma non meritavamo di perdere. Ho sempre avuto sensazioni buone dopo le varie partite giocate. Con tutto l’organico al completo e con un paio di innesti, ripeto, questa squadra può lottare alla pari contro chiunque. Il mio futuro? Io vivo giornata dopo giornata. Adesso non penso al futuro ma solo all’Udinese. Di certo io non mi sento inferiore a nessuno”, ha detto ancora Tudor.

Chiusura su Yildiz: “Ci è mancato, lui è fondamentale nella nostra rosa. Il giocatore ha sofferto tanto in queste giornate, perchè era squalificato. Gli ho detto di non pensare al farsi perdonare per il cartellino rosso ricevuto ma di fare le cose che sa fare“. Il giocatore turco torna a disposizione del tecnico bianconero dopo il rosso rimediato contro il Monza per condotta violenta e dopo la conseguente squalifica.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).