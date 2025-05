Difesa, Crosetto “Forze Armate unite per cooperare”

15 maggio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non ci saranno più le Forze Armate divise, che possono essere staccate l’una dall’altra. Il risultato della difesa non sarà dato dalla somma delle Forze Armate, ma dalla loro moltiplicazione. Questo significa cooperare, capacità di mettere insieme conoscenze e formazione”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la cerimonia di avvicendamento al vertice dell’Aeronautica Militare tra il Generale di Squadra Aerea, Luca Goretti, ed il Generale di Squadra Aerea, Antonio Conserva, all’aeroporto militare di Ciampino. “Più aumenta la sfida tecnologica, più il lavoro di squadra aumenta nella difficoltà e nella capacità di avere risorse”. Inoltre “dobbiamo capire che non esiste una forza armata se non esiste un rapporto col personale: la crescita di un’organizzazione è forte quando i membri dell’organizzazione possono vivere una propria vita”.

“La sfida futura sarà l’intelligenza artificiale – ha proseguito – abbiamo imbarcato a bordo della Difesa la professoressa Caputo, la più grande esperta di intelligenza artificiale che ci sia in Italia, che da oggi è entrata a far parte del Gabinetto e guiderà uno speciale gruppo che si occuperà di portare l’intelligenza artificiale da noi, di analizzare i modi con cui portarla, di fare un nostro programma per l’intelligenza artificiale. Questo significa puntare altrettanto con altrettanta forza sul capitale umano. Uno dei problemi principali dell’intelligenza artificiale di cui discuteremo è proprio cosa affidare all’intelligenza e cosa lasciare agli uomini, in una fusione sempre più difficile che ci chiederà una preparazione sempre più grande: questa evoluzione troverà nell’Aeronautica la propria punta di diamante”.

