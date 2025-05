Sinner batte De Jong e raggiunge gli ottavi a Roma

12 maggio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il numero 1 del mondo elimina l’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 34 minuti di gioco. L’altoatesino agli ottavi affronterà, domani sempre sul Campo Centrale, Francisco Cerundolo (oggi vittorioso su Ofner in due set), che lo ha sconfitto nel 2023 proprio a Roma e sempre agli ottavi di finale.

“Sono partito molto bene, poi c’è stato un piccolo calo – le parole a fine match del numero uno del mondo – Poi nel secondo set de Jong si è fatto male e mi dispiace perchè è un bravissimo ragazzo. Ogni partita è importante per me. Non sono dove voglio essere, ma spero di migliorare e di fare un’altra partita qui. Proveremo ad alzare il livello”.

(ITALPRESS).