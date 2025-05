Fazzini e Anjorin, l'Empoli batte il Parma 2-1 e continua a sperare

10 maggio 2025 a

EMPOLI (ITALPRESS) – Una vittoria fondamentale per la salvezza. L’Empoli vince 2-1 nello scontro diretto col Parma, decisive le reti di Fazzini e Anjorin, inutile il gol del momentaneo pareggio di Djuric. I toscani si portano ora a quota 28, a +1 sul Lecce e a +2 dal Venezia, impegnate rispettivamente contro Verona e Fiorentina. I crociati rimangono a 32, a +5 dalla zona retrocessione, ma con una gara in più rispetto alle dirette avversarie.

Gara tesa quella del Castellani, i padroni di casa hanno subito premuto sull’acceleratore, all’11’ Fazzini – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – ha trovato la conclusione vincente per il vantaggio toscano. La risposta dei ducali è arrivata immediatamente con Pellegrino, l’attaccante argentino ha sfiorato il pareggio con un colpo di testa finito di poco a lato. La squadra di D’Aversa, forte del vantaggio, ha gestito il possesso del pallone e al 32′ la gara per gli ospiti si è messa ancor di più in salita a causa dell’espulsione di Valenti per doppia ammonizione. Nonostante l’uomo in meno Cristian Chivu ha deciso di non effettuare cambi, l’unico demerito dell’Empoli è stato quello di non aver cercato il raddoppio nel primo tempo.

Nella ripresa è stato Henderson a inventarsi la girata improvvisa dal limite, decisiva la deviazione di Suzuki in calcio d’angolo. I cambi di Chivu hanno dato una scossa, la presenza in area di Djuric ha dato maggiori alternative agli ospiti che al 28′ hanno pareggiato i conti nonostante l’uomo in meno: il colpo di testa dell’ex Monza non è stato deviato da nessuno, il mancato intervento di Bonny da dentro l’area piccola ha praticamente distratto tutta la retroguardia empolese, col pallone che lentamente è finito in rete. A pescare il jolly è stato Anjorin, in forte dubbio alla vigilia del match a causa dei problemi muscolari accusati nelle ultime settimane: sulla sponda di Konate, il centrocampista cresciuto nel Chelsea si è inventato una conclusione a giro dalla distanza praticamente imparabile per Suzuki. Nel prossimo turno l’Empoli sfiderà il Monza, il Parma invece affronterà il Napoli.

