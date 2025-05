Banca del Fucino al fianco della Fondazione Musica per Roma

08 maggio 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino è il nuovo main sponsor della Fondazione Musica per Roma, realtà di riferimento della Capitale, che coordina le attività dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e della Casa del Jazz, tra i luoghi di spettacolo più importanti della Capitale, che ogni anno raggiungono oltre un 1 milione di spettatori. L’annuncio ufficiale è stato dato questa mattina in Campidoglio dall’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Roma Summer Fest 2025, il grande festival estivo che ogni anno porta nella Capitale artisti di fama nazionale e internazionale.

“Questo accordo – si legge in una nota – consolida il ruolo della Banca come partner attivo nella promozione di progetti culturali capaci di generale valore per il territorio. Inoltre, la Banca del Fucino sarà sostenitrice di un progetto educativo promosso dalla Fondazione che sarà svelato a breve, rafforzando il proprio ruolo di attore responsabile nei confronti della comunità”.

“Siamo lieti di affiancare la Fondazione Musica per Roma assumendo per la prima volta il ruolo di main sponsor di una delle principali realtà culturali romane – ha detto Francesco Maiolini, AD di Banca del Fucino – Crediamo fortemente nel valore della cultura come motore di sviluppo e coesione, e con questa sponsorizzazione intendiamo rafforzare il nostro legame con la città di Roma e con il suo straordinario fermento artistico”.

“Siamo molto orgogliosi di questa nuova collaborazione con Banca del Fucino – ha dichiarato Raffaele Ranucci, AD della Fondazione Musica per Roma – Si tratta di un’importante sinergia tra cultura e impresa, che ci permetterà di rafforzare l’offerta culturale della città e di investire ulteriormente nei progetti educativi rivolti alle nuove generazioni. Ringraziamo la Banca per aver creduto nella nostra visione”.

– news in collaborazione con Banca del Fucino –

– foto ufficio stampa Banca del Fucino –

(ITALPRESS).