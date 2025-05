Palermo Ladies Open dal 19 al 27 luglio, Palma “Palestra d'èlite”

07 maggio 2025 a

PALERMO (ITALPRESS) – Anche questa estate Palermo sarà grande protagonista del tennis femminile con la 36^ edizione dei Palermo Ladies Open. L’appuntamento è fissato dal 19 al 27 luglio, sempre nella consueta location del Country Time Club. Un circolo che sta vivendo un “magic moment” con due suoi prodotti che stanno incantando un pò tutti raggiungendo dei traguardi importanti in un momento in cui il tennis in Italia è rappresentato dal suo massimo esponente a livello mondiale, Jannick Sinner. Stiamo parlando di Federico Cinà e Giorgia Pedone: “Credo che sia un momento storico per il tennis italiano, ma anche per quello siciliano – ha detto in un’intervista all’Italpress Oliviero Palma, direttore dei Palermo Ladies Open -. Abbiamo Cinà, che è una promessa del tennis mondiale, un giocatore a tutto tondo, tecnicamente perfetto, fisicamente sta migliorando, ha fatto due tornei incredibili, ha perso giocando alla pari con i primi venti del mondo, quindi abbiamo tante aspettative, viene visto da tutti come il probabile futuro Sinner. Poi la Pedone sta vivendo un momento importante nella sua carriera, ha avuto qualche passaggio a vuoto quest’anno probabilmente a causa delle Wild Card che gli sono state assegnate in delle superfici sulle quali lei non si trova perfettamente a suo agio, quindi ha fatto una preparazione magari un pò affrettata e non ha avuto il tempo per lavorare bene, ma sicuramente essere a Roma, nel tabellone principale, è davvero importante”.

Un entusiasmo che trova ancora maggiore valore se si pensa che, appena un anno fa, sembrava che il torneo fosse destinato a uscire di scena, dopo la cessione della licenza al Transylvania Open. Invece, da quella fase è emersa una nuova traiettoria di crescita, con l’ottenimento della licenza WTA 125, che garantisce continuità e rilancio: “C’è stata pubblicamente una battuta d’arresto, ma in effetti per noi era quasi tutto programmato – ha sottolineato Palma -. L’uscita dai 250 era prevista, ne parlavamo già da parecchio tempo perchè non ci sentivamo più garantiti dalle regole internazionali, c’erano molti problemi organizzativi, regole che andavano cambiando continuamente ed è una categoria che secondo me è destinata più o meno alla fine. Credo che essere nel 125 significa restare nella famiglia WTA, avere sempre un tennis internazionale a Palermo. Tra l’altro le regole, come sono cambiate nel tempo per i 250, cambieranno probabilmente anche nei 125 e quindi agevoleranno di più questa fascia di giocatrici. E’ una cosa importante perchè altrimenti non c’è un futuro del tennis di vertice”.

Anche sul piano organizzativo e dell’esperienza del pubblico, il torneo non subirà alcuna riduzione in termini di qualità e proposta: il Palermo Ladies Open si conferma una palestra di alto livello per le professioniste e un evento di grande attrazione per gli appassionati. “Avremo le stesse tribune dell’anno scorso, nell’organizzazione non cambia niente, anche la biglietteria è già aperta, abbiamo venduto più di mille biglietti, quindi ci auguriamo che quest’anno il pubblico continui a dare una risposta importante. Stiamo entrando molto nelle scuole tennis e nelle scuole, per le quali abbiamo messo a disposizione abbonamenti a 15 euro, in maniera tale da poter dare la possibilità, in un momento di sviluppo del tennis, di avvicinare i giovani il più possibile a questo sport”, ha affermato il direttore dei Palermo Ladies Open.

Sugli obiettivi futuri, infine, Palma ha annunciato importanti novità per il Country: “In questi giorni abbiamo presentato una richiesta per la realizzazione di un nuovo impianto, faremo nuovi cinque campi in resina, un centro di riabilitazione per lo sport, una piscina da 25 metri per il nuoto. Tutto questo è fatto perchè speriamo di essere concorrenti a Montecarlo, alla Grecia, a Dubai dove i giocatori di vertice possono venire ad allenarsi da noi e in questa ottica vorremmo anche implementare la nostra attività internazionale organizzando in seguito un ATP 175, anche per dare spazio a Federico Cinà che essendo di casa potrebbe fare la sua parte a Palermo”.

