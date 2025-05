Juventus a Bologna per la Champions, Tudor “Si deciderà tanto”

03 maggio 2025 a

TORINO (ITALPRESS) – Scontro Champions. La Juventus a Bologna si giocherà tanto per il suo obiettivo, ma è chiaro che non è l’ultima spiaggia. Soprattutto perché un punto avanti sono proprio i bianconeri rispetto ai rossoblù. Tudor, però, dovrà fare a meno di diverse pedine importanti come Yildiz, Koopmeiners, Bremer, Gatti, Cabal e Vlahovic, che “oggi ha provato e non ce la fa – ha detto il tecnico croato in conferenza stampa -. Gli altri sono a disposizione e vogliosi di fare una gara importante”.

L’appuntamento è domani sera, alle 20.45, al Dall’Ara, campo insidioso per tutti: “Abbiamo lavorato sul loro calcio e vedremo come andrà. Oggi ho fatto un discorso al gruppo, tutti hanno compiti importanti e devono trovare qualcosa di speciale per avere ancora più cuore e personalità. La via la indica l’allenatore, ma la strada la fanno i calciatori. Il mio auspicio è che a questa squadra scatti qualcosa in più in questo finale. Non dobbiamo pensare alla qualificazione in Champions o altro, ma dobbiamo focalizzarci su come affrontare questa partita. Stiamo lavorando sui dettagli. Non si può giocare per il pareggio, non ci ho mai giocato in vita mia. Noi l’abbiamo preparata per vincere. Il risultato che verrà fuori deciderà tanto per il nostro obiettivo, ma non tutto”.

In difesa le scelte sono quasi obbligate: “Emergenza? Mancano alcuni pezzi, ma chi giocherà sono certo che farà una grande gara”, ha sottolineato Tudor. Poi sui rossoblù di Italiano: “C’è un lavoro dietro di anni fatto di scelte di giocatori e identità, il calcio moderno. Hanno spensieratezza – ha detto l’allenatore della Juventus -. E’ una squadra di corsa e grinta difficile da affrontare, dovremo essere bravi a contrastare e pareggiare la loro intensità, solo così possono venire fuori le nostre qualità”.

Poi, su Vlahovic Tudor ha spiegato: “Speravo di averlo, ma purtroppo non è al 100%”. L’allenatore croato si è poi soffermato su Yildiz, squalificato per due turni: “Ha lavorato bene e verrà a vedere la partita in tribuna. E’ un ragazzo che ci tiene”. E ancora: “Douglas Luiz è in crescita, domani ci può dare una mano, così come Cambiaso che è un giocatore importante per noi”. Infine, il tecnico bianconero ha concluso parlando delle sue emozioni in vista della partita con il Bologna: “A me piace vivere le emozioni della gara: battagliare e dimostrare. Non vedo l’ora che inizi la partita”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).