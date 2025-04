Mattarella “Le nuove generazioni traggano alimento dalla storia”

28 aprile 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di generazioni che sappiano trovare alimento nella storia da cui hanno origine e, da essa, sappiano alzare l’orizzonte del nostro sguardo. Destino dell’uomo e destino dell’ambiente non sono mai stati così strettamente connessi. Lo sapete bene perchè, in questi decenni di attività, avete preso in carico parti del territorio, le avete risanate e siete riusciti a ricostruire oasi di sostenibilità, vivibilità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’incontro con una delegazione del FAI.

“Non si tratta di imbalsamare luoghi – prosegue – bensì di mettere a disposizione della comunità risorse che si rischia di disperdere se non più valorizzate. Vale in particolare per i piccoli centri, per le aree interne, così depauperate di energie negli ultimi decenni.

La vostra è una eccellente opera di ricucitura tra quel che è stato e ciò che sarà, senza arrendersi al presente. “Abitare civicamente il territorio”: affinchè la memoria sociale dei luoghi – rete indispensabile delle comunità – non vada dispersa. E il FAI, con il pregiato patrimonio dei suoi volontari, contribuisce in duplice maniera alla valorizzazione dell’identità e all’incremento delle sue virtù civili”.

-foto Quirinale –

(ITALPRESS).