KSM, obiettivo quotazione in Borsa nei prossimi due anni

PALERMO (ITALPRESS) – La quotazione in Borsa nell’arco dei prossimi due anni. E’ l’obiettivo del Gruppo KSM, società che da oltre 100 anni opera nel settore della sicurezza preventiva su tutto il territorio nazionale.

Anche in questa prospettiva, KSM spa ha avviato una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. L’iniziativa è finalizzata, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore, al superamento dello stato di crisi che ha colpito, in modo generalizzato, il settore della vigilanza armata e non armata in Italia, anche “per il doppio e inaspettato rinnovo del CCNL che ha comportato una imprevedibile impennata del costo della manodopera”, sottolinea la società, che spiega come la procedura garantirà “il mantenimento degli attuali livelli occupazionali riguardanti, ad oggi, oltre duemila lavoratori, i livelli prestazionali dei servizi offerti e lo sviluppo generale dell’azienda avuto riguardo anche a politiche di finanziamento aperte al mercato azionario”.

KSM ricorda inoltre che “la legislazione vigente consente di ridurre i debiti attraverso lo strumento del concordato in

continuità”, e si tratta di “un’opportunità da cogliere”.

“Il nostro obiettivo è quello della quotazione in Borsa nel futuro dell’azienda”, attraverso “una ristrutturazione della società, mantenendo i livelli occupazionali, anzi accrescendo il numero dei dipendenti”, afferma Filippo Basile, membro del Consiglio di Amministrazione di KSM Group, in un’intervista all’Italpress.

“L’azienda ha già un respiro nazionale, ha tantissimi clienti, tra cui Aeroporti di Roma, Regione Lazio, il Porto di Genova, e siamo anche in Sardegna – prosegue -. Intendiamo fare crescere la società in tutto il territorio nazionale e consolidarla. L’azienda ha una crescita annua importante, di oltre il 15 per cento”.

– News realizzata in collaborazione con KSM –

– Nella foto Italpress: da sinistra Filippo Basile, membro del Consiglio di Amministrazione di KSM, e Rosario Basile, azionista di maggioranza –

(ITALPRESS).