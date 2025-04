Urso “Governo Meloni ha aperto strada del dialogo e confronto Ue-Usa”

18 aprile 2025 a

CATANIA (ITALPRESS) – “In un momento così complesso, segnato da dazi, tensioni internazionali e mercati instabili, siamo in campo per sostenere le imprese nell’affrontare le difficoltà e cogliere le nuove opportunità”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che a Riposto, nel catanese, ha

visitato lo storico stabilimento della Dolfin, l’azienda

dolciaria siciliana fondata nel 1914 e da centodieci anni guidata

dalla famiglia Finocchiaro, oggi alla terza generazione di

imprenditori.

“Il governo di Giorgia Meloni ha dimostrato grande lungimiranza e senso di responsabilità, indicando sin da subito ai partner europei la via del dialogo e del confronto con gli Stati Uniti – ha aggiunto -. Una strada che ora potrà essere percorsa al meglio, per ridurre il divario e, quindi, ridurre i dazi”.

