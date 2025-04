Meloni “Rafforzare cooperazione con gli Usa, rapporto privilegiato”

18 aprile 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – La presenza del vicepresidente degli Stati

Uniti JD Vance a Roma “è un’altra grande occasione per rafforzare

la nostra cooperazione bilaterale: molti i temi dei quali abbiamo

discusso nella giornata di ieri, molti i temi dei quali

discuteremo anche nella giornata di oggi”. Lo ha detto la

presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accogliendo il

vicepresidente degli Stati Uniti a Palazzo Chigi.

“Sicuramente Italia e Stati Uniti sono determinati a rafforzare la loro cooperazione. Crediamo che l’Italia possa essere un partner estremamente importante nell’Europa e nel Mediterraneo per gli Stati Uniti d’America e sicuramente c’è un rapporto privilegiato tra noi, del quale io vado molto orgogliosa”, ha aggiunto. “Voglio discutere con la premier anche di

alcune delle relazioni economiche molto importanti tra Italia e

Stati Uniti: stiamo avendo importanti negoziati commerciali non

solo tra Italia e Stati Uniti ma con tutta l’Unione Europea, ne

abbiamo parlato a lungo ieri con il presidente e daremo seguito a

quelle conversazioni oggi”, ha detto Vance da parte sua.

(ITALPRESS).

-Foto: frame video Palazzo Chigi-