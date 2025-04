Ucraina, Guterres “Attacchi ai civili devono cessare definitivamente”

14 aprile 2025 a

a

a

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “è rimasto profondamente allarmato e scioccato nell’apprendere dell’attacco missilistico di domenica 13 aprile da parte delle forze armate russe a Sumy, in Ucraina, che avrebbe ucciso almeno 34 persone, tra cui due bambini, e ferito quasi 100 altre”. Lo ha dichiarato il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric, secondo quanto riferisce una nota. “L’attacco, avvenuto la Domenica delle Palme e all’inizio della Settimana Santa, continua un devastante schema di assalti simili a città e paesi ucraini nelle ultime settimane, che hanno causato vittime civili e distruzioni su larga scala”, ha proseguito il portavoce. “Il segretario generale sottolinea che gli attacchi contro i civili ed oggetti civili sono vietati dal diritto umanitario internazionale e che tali attacchi, ovunque si verifichino, devono cessare immediatamente. Il segretario generale rinnova il suo appello per un cessate il fuoco duraturo in Ucraina e ribadisce il sostegno delle Nazioni Unite a sforzi significativi verso una pace giusta, duratura e globale che sostenga pienamente la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, in linea con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite”, ha concluso Dujarric.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).