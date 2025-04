Attività fisica e benessere, conclusa 3^ edizione di Sportcity Meeting

14 aprile 2025 a

a

a

SPELLO (ITALPRESS) – Si è conclusa nel Perugino, a Spello e Assisi, la terza edizione di Sportcity Meeting, che ha visto oltre 300 tra operatori dello sport, politici nazionali, amministratori locali, dirigenti d’azienda e nuovi stakeholder confrontarsi sulle tematiche della cultura dello sport e del benessere dei cittadini. “E’ stata un’esperienza totale – ha detto a conclusione dell’evento Fabio Pagliara, presidente di Fondazione Sportcity – con una partecipazione altamente qualificata e al di sopra delle aspettative. Tre giorni di dialogo continuo, incontri formali e informali, momenti di inclusione e momenti conviviali, attività di coaching e da questa edizione anche attività sportive e visite culturali di gruppo: insomma, un meeting immersivo che ha avuto anche il merito di fornire risposte concrete ai player che si occupano di sport diffuso e del benessere delle comunità. Come Fondazione puntiamo molto sul concetto che fare sport fa bene, rende gli italiani più felici e le città migliori, quindi la grande alleanza che dobbiamo fare con i territori, tema che emerso in questi giorni, è per lottare insieme contro la sedentarietà, l’obesità infantile e l’utilizzo eccessivo dei device da parte non solo dei giovani”. In collegamento video il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha portato il suo prezioso contributo al dibattito. “Questo meeting è un momento di incontro, di confronto e di scambio di idee dal quale potremo trarre suggerimenti e indicazioni preziose – le parole di Abodi – Lo sport, al di là degli aspetti competitivi, mi sembra in grado di raccogliere e mettere in pratica gli stimoli che arrivano dalla società civile, per migliorare. C’è stato in questi giorni un importante investimento da parte del ministero di 110 milioni per lo sport nelle periferie che rappresenta un record in questo ambito la cui utilità la misureremo nel prossimo futuro. Questi fondi verranno investiti soprattutto per migliorare il patrimonio impiantistico già esistente cercando non trascurare i Comuni più piccoli tenendo conto dei principi di sostenibilità che tutti noi stiamo cercando di affermare partendo anche dal concetto di riqualificazione energetica e dell’accessibilità per le persone con disabilità in collaborazione con il ministro Schillaci”. Lo Sportcity Meeting, grazie al patrocinio della Provincia di Perugia, della Città di Assisi e del Comune di Spello, si è svolto in luoghi simbolici, quali Villa Fidelia a Spello, la Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale e Palazzo di Monte Frumentario ad Assisi. Il meeting è iniziato venerdì 11 con l’intervento del sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro che ha aperto ufficialmente la tre giorni insieme al presidente della Provincia di Perugia Massimilano Presciutti, al sindaco di Spello Moreno Landrini, all’assessore allo Sport Elisa Narcisi. Un pomeriggio intenso durante il quale è stato presentato da Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, la nuova edizione dello “Sportimetro”, una ricerca di qualità realizzata per l’Osservatorio permanente sullo sport presieduto da Federico Serra, e il responsabile sport del Pd Mauro Berruto ha letto e interpretato alcuni brani del suo libro “Capolavori”. Sabato 12, il presidente di Fondazione Sportcity Fabio Pagliara e l’ex direttore di Rai Sport Jacopo Volpi hanno presentato il talk show con gli ospiti che hanno affrontato diversi argomenti sul tema dello sport e del benessere. Nella Sala della Conciliazione di Assisi, si sono succeduti gli interventi dell’assessore allo Sport di Assisi Cavallucci, dell’assessore allo Sport di Spello Narcisi, dell’assessore allo Sport di Perugia Vossi, del direttore di Sport nei Territori di Sport e Salute Lorenzo Marzoli, della responsabile Direzione Commerciale e Marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Debora Miccio, del sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, della Experienced Public Affairs manager di Abbott Maria Laura Cantarelli, della Capo Area Anci Sabrina Gastaldi, di Mauro Berruto, della presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale Svetlana Celli e del presidente nazionale di Opes Juri Morico, del fondatore di Special Olympics Italia Alessandro Palazzotti e del presidente dell’Osservatorio permanente sullo sport Federico Serra. La giornata si è conclusa con la presentazione di 30 best practice realizzate da Comuni, associazioni sportive e culturali, enti e aziende. Ieri, l’ultima giornata dello Sportcity Meeting si è conclusa con la camminata non competitiva “Laudato Sì, in cammino con Francesco”, e con il “Bar dello Sport”, una serie di incontri “B2B” tra i vari stakeholder presenti alla tre giorni.

– Foto Ufficio Stampa Sportcity –

(ITALPRESS).