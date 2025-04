Amoroso “Indipendenza della magistratura pilastro stato di diritto”

11 aprile 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “L’indipendenza della magistratura è un

pilastro dello stato di diritto e va preservato”. Lo ha detto il

presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, durante

l’incontro con i giornalisti al termine della relazione sull’attività e sugli indirizzi giurisprudenziali della Consulta nel 2024. “Il confronto è sempre possibile, non è pensabile che il ‘dictum’ del giudice sia immune da una critica anche aspra. Quello che non è accettabile è che ci possano essere degli attacchi personali, perchè così si va su un terreno scivoloso di delegittimazione della magistratura, che bisogna evitare a tutti i costi. Un governo dei giudici non è sicuramente auspicabile, ma sarebbe preoccupante anche un governo senza i giudici”, ha aggiunto. “Non è una novità la preoccupazione di debordamento e la critica che viene rivolta all’ordinamento giudiziario dei suoi confini. Il nostro sistema si fonda sul principio del bilanciamento dei poteri e la Corte è l’ultimo giudice”, ha quindi sottolineato rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del sottosegretario Mantovano. “Al di là di questa frontiera speriamo di non arrivarci mai, speriamo che tutto sia sempre contenuto nel rispetto delle regole”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-