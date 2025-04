Ploom torna alla Milano Design Week con “Connected Sensations”

08 aprile 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il debutto nel 2024 con il designer francese di fama mondiale Ora I’to, Ploom, il brand di tabacco riscaldato di JTI, fa il suo ritorno alla Milano Design Week con “Connected Sensations”, esposizione multisensoriale caratterizzata da un mix di arte digitale, effetti video interattivi e design immersivo. Il fulcro di “Connected Sensations” è una serie di collaborazioni nel campo del design, con sei artisti provenienti da tutto il mondo.

“Con Connected Sensations, portiamo alla Milano Design Week un’esperienza immersiva che racchiude l’essenza di Ploom, unendo sensi ed emozioni per creare momenti di piacere unici per i nostri consumatori adulti. Questo è ciò che in Ploom definiamo sensorialità – spiega Alexandre Sofianopoulos, Ploom Brand e Consumer Experience Management Vice President presso JTI -. L’installazione intreccia mondi creativi diversi grazie a collaborazioni esclusive con sei artisti visionari provenienti da tutto il mondo, tutti riuniti sotto il Ploom Design House, il nostro hub dedicato alla creatività. Non vediamo l’ora che i consumatori si immergano in questo viaggio di esplorazione sensoriale con Ploom alla Milano Design Week”. “Connected Sensations” apre al pubblico di consumatori adulti dall’8 al 13 aprile 2025 presso via Tortona 32, nel cuore della Milano Design Week. Si tratta di un’esperienza multisensoriale suddivisa in quattro spazi immersivi.

Per “Connected Sensations”, Ploom ha scelto sei artisti per collaborare alla creazione di una serie di front panel dal design esclusivo. Da Valentin Elias Renner (Germania), la cui tecnica a filo e chiodo si ispira al concetto delle connessioni globali, ad Arturo Tedeschi (Italia), noto per il suo lavoro d’avanguardia nell’architettura e per la ricerca dei materiali. Ciascuna collaborazione conferisce una prospettiva unica sul concetto di sensorialità. Kenji Chai (Malesia), con la vivacità dei suoi murales e della sua street art, e Dex Fernandez (Filippine), che unisce la cultura popolare a una street art provocatoria introducendo nella mostra una dinamicità urban. Il mix di arte tradizionale e contemporanea proposto da Philippos Theodorides (Grecia) esplora tematiche legate all’identità e alla cultura, mentre Tymek (Polonia) porta la sua esperienza di celebre musicista e artista visivo.

Ciascun artista ha risposto alle stesse indicazioni: “Reimmagina la sensorialità nel tuo stile personale per creare design d’ispirazione”.

“Presentare il nostro progetto in Italia è per noi un grande motivo di orgoglio, ma anche un segno di continuità: è proprio da qui infatti che Ploom ha esordito nel mercato europeo, dando vita a un legame solido e profondo con il nostro Paese – afferma Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia -. Lo scorso anno abbiamo esordito alla Milano Design Week con una prestigiosa collaborazione con il designer di fama mondiale Ora I’to. Oggi torniamo con una nuova esperienza immersiva, concepita per fondere arte digitale, effetti video interattivi e design coinvolgente, grazie al contributo di sei designer internazionali. Crediamo che l’Italia, patria del buon gusto, e la Milano Design Week, uno degli eventi più prestigiosi del panorama mondiale del design, siano il luogo ideale per presentarla”.

“L’idea è quella di sorprendere i visitatori – conclude -. Sorprenderli, stupirli e coinvolgerli”.

