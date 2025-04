Catania, smantellata organizzazione dedita all'immigrazione clandestina

08 aprile 2025 a

CATANIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore odierne e in corso una vasta operazione della polizia di stato contro il traffico di esseri umani. A seguito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, sono state emesse 15 ordinanze di custodie cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità egiziana, indagati per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità e dall’aver posto in pericolo la vita dei migranti.(ITALPRESS).

Foto: Polizia di Stato