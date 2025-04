Gusto e creatività alla Milano Design Week con il Kellogg's EXTRA Hub

03 aprile 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – Kellogg’s Extra torna alla Milano Design Week con il Kellogg’s EXTRA Hub, un’esperienza immersiva che unisce gusto e creatività. Dall’8 al 13 aprile, l’EXTRA Hub prenderà vita all’Hangar Voghera, in zona Tortona, regalando ai visitatori un percorso multisensoriale che celebra il piacere dei piccoli momenti di gioia quotidiana. L’Hub ospiterà anche una mostra artistica inedita di sei tazze, frutto della creatività di sei artisti di talento e dell’avanguardia di sei ingegneri di intelligenza artificiale. Opere che rappresentano l’incontro tra arte e innovazione: gli ingredienti distintivi della Granola prenderanno vita attraverso ologrammi sospesi su tazze ideate con il supporto dell’IA e realizzate da stampanti 3D, e decorate a mano.

L’EXTRA Hub è un luogo di scoperta, con installazioni ispirate agli ingredienti della Granola: i visitatori potranno immortalare il loro viaggio nell’universo di EXTRA, scattando foto ricordo grazie a strumenti di realtà aumentata, in linea con il tema della Milano Design Week 2025, “Mondi Connessi”.

L’EXTRA Hub è anche uno spazio dove esprimere la propria creatività: ogni giorno, in collaborazione con Mani Milano Lab, i visitatori dell’Hub potranno partecipare a laboratori di ceramica, personalizzando la propria tazza da colazione con parole e immagini che rappresentano le loro piccole gioie quotidiane. Ma non solo. Nell’area tasting, i visitatori potranno assaggiare il gusto di EXTRA; ogni visitatore potrà, poi, lasciare un messaggio sull’installazione collettiva “trame di gioia” dell’EXTRA Hub, per esprimere emozioni e pensieri.

“Siamo felici di riportare il nostro Kellogg’s EXTRA Hub alla Milano Design Week per il secondo anno consecutivo, regalando ai nostri consumatori un’esperienza coinvolgente che celebra la passione per la creatività – commenta Elisa Tudino, Activation Brand Lead Italia di Kellanova -. E questa è solo la prima tappa di un viaggio che ci accompagnerà per tutto il 2025, un percorso all’insegna di gusto e ispirazione, con cui continueremo a creare momenti di gioia EXTRAordinaria”.

