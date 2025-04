Centrosinistra, Renzi “Non ci possiamo dividere, lavoro per alternativa”

01 aprile 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2027 sarà un referendum su Meloni: non ci possiamo dividere nel centrosinistra. Se lo facciamo ancora, come nel 2022, rivincono loro. Io lavoro per l’alternativa”. La ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervistato da Repubblica. E a riguardo della politica estera proposta dalla premier, Renzi aggiunge: “Era per Putin, poi si è schierata con Zelensky. E’ passata da Biden a Trump. L’altro giorno Vance ha fatto un attacco violentissimo all’Europa e lei lo ha giustificato sul Financial Times. Meloni guarda a Budapest, mentre noi guardiamo a Ventotene. Molti, anche a sinistra dicono a bassa voce: ‘Però è brava…’. Se il paragone è Salvini sono tutti bravi. Ma i risultati non arrivano”.(ITALPRESS).

