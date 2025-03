Trump non molla sulla Groenlandia e sui dazi conferma “Nessun rinvio”

30 marzo 2025 a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump, non molla sulla Groenlandia. Lo ha ribadito parlando ai microfoni di Nbc News. “Otterremo la Groenlandia al 100% – ha dichiarato -. Ci sono possibilità che gli Stati Uniti la prendano senza la forza militare, ma nulla è escluso”.

Poi, ha confermato che il prossimo 2 aprile scatteranno i dazi senza alcun rinvio. Nell’intervista ha ribadito che le tariffe saranno permanenti e che negozierà solo con chi offrirà concessioni significative agli Usa. Infatti, si è detto pronto a trattare solo con i Paesi “disposti a darci qualcosa di grande, altrimenti non c’è spazio per negoziare”.

