Conceicao “Quarto posto? Non sarei qui se non ci credessi”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto diversi convocati nelle nazionali, ma con quelli che sono rimasti abbiamo fatto un lavoro diverso e importante”. Sergio Conceicao, tecnico del Milan, non cerca alibi in vista della sfida contro il Napoli, in programma domani alle 20.45 allo stadio Maradona. Una partita molto importante per i rossoneri che non hanno intenzione di mollare la presa per l’ultima posizione che garantisce un posto nella prossima Champions League: “Non sarei qui se non ci credessi”.

E’ anche vero – però – che nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro e spesso sono stati accostati nomi di altri allenatori per il prossimo anno: “Io devo lavorare, non ho bisogno di rassicurazioni – ha detto Conceicao -. Io dipendo dai risultati, poi quando – tra una settimana o 10 anni – le strade si separeranno vedremo. Non ho bisogno di qualcuno che mi rassicuri. Abbiamo due obiettivi, il quarto posto e la Coppa Italia”.

Sfida nella sfida quella con il tecnico del Napoli, Antonio Conte: “Ho giocato contro di lui da giocatore, ci siamo affrontati tante volte, ma da allenatore è la prima volta. Affrontiamo una squadra forte ed è una sfida importante per arrivare al nostro obiettivo. Faremo di tutto per fare un buon risultato e vogliamo vincere, abbiamo lavorato per questo. I nostri avversari hanno qualità, sono l’immagine del loro allenatore. Sappiamo a memoria cosa fanno e come costruiscono, ci siamo preparati su questo ma guardiamo a noi stessi perchè possiamo metterli in difficoltà. Mi piace sfidare i migliori e il Napoli in questo momento è una delle migliori squadre. Io il Conte portoghese? No, sono qui per fare il miglior lavoro che posso. Io e Antonio abbiamo grande passione, forse per questo ci hanno paragonati”.

Infine, sulla proprietà e Ibrahimovic, ritornato a Milanello: “Non può giocare domani, purtroppo – ha detto ridendo Conceicao -. Con la dirigenza ci sentiamo tutti i giorni, sono sempre con la squadra. Abbiamo lavorato in un ambiente sano e buono”.

(ITALPRESS).