Aeronautica Militare, Mattarella “Ruolo essenziale per sfide complesse”

28 marzo 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Nel celebrare il 102° anniversario della sua fondazione, rivolgo il pensiero a quanti in servizio presso l’Aeronautica Militare hanno perso la propria vita, testimoniando con coraggio e lealtà i più alti valori. A loro e alla pluridecorata Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare, la Repubblica rende deferente omaggio. In oltre un secolo di storia, l’Aeronautica Militare ha unito esperienza a innovazione, distinguendosi per competenza e determinazione nei molteplici ambiti a cui Parlamento e Governo l’hanno chiamata: nella difesa aerea dello spazio nazionale, nella partecipazione alle missioni decise dalla comunità internazionale, nelle operazioni umanitarie e del soccorso in emergenza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

“In un contesto caratterizzato da sfide sempre più complesse, l’Aeronautica Militare continua a svolgere un ruolo essenziale – prosegue il capo dello Stato -. Guidata dai principi della nostra Costituzione, la Forza Armata affronta le prove dei domini aerospaziale e cibernetico, investendo in innovazione e sviluppo tecnologico, in formazione. Alle donne e agli uomini che, con disciplina, dedizione e spirito di sacrificio, operano quotidianamente per la sicurezza della nostra comunità nazionale e la tutela della comunità internazionale, va il più sentito ringraziamento. Con questi sentimenti, rivolgo a tutto il personale dell’Aeronautica Militare gli auguri per questa importante ricorrenza, uniti al più alto apprezzamento per l’instancabile servizio reso alla Patria. Viva l’Aeronautica Militare, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!”.

