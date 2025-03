Governo, Lollobrigida “Tutto sembra tranne che sia in crisi”

24 marzo 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “A me tutto sembra meno che questo governo sua in crisi. L’opinione pubblica mi sembra sia molto favorevole a un’azione pragmatica ed efficiente di un governo che nei fatti si è sempre dimostrato coeso. Il governo vota sempre insieme, fa scelte di indirizzo insieme, ha un programma al quale siamo ancorati e che stiamo realizzando con una presidente come Meloni che riesce a fare sintesi tra le istanze di forze politiche che sono differenti, altrimenti ci sarebbe un partito unico. Siamo un governo unico forte nei consensi, nei risultati elettorali, nei sondaggi”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine di “Agricoltura E'”. “Le cose vanno bene al di là di quelle che possono essere schermaglie politiche. Qui ci saranno molti ministri, esponenti di Lega, FI e FdI e ci confronteremo”, aggiunge.

IL VIDEO DELLE PAROLE DI LOLLOBRIGIDA

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).