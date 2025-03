Federvela, al via progetto “Navigare insieme: l'Italia senza barriere”

20 marzo 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Navigare insieme: l’Italia senza barriere” è un progetto presentato a Roma della Federazione Italiana Vela, realizzato con un sostegno sotto forma di liberalità da parte di UniCredit e dedicato a soggetti con disabilità che desiderano avvicinarsi al mondo della vela. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la vela inclusiva e di utilizzare lo sport come strumento di benessere e crescita personale. Attraverso un percorso strutturato, si favorirà l’accesso alla vela per minori e adulti con disabilità, offrendo loro opportunità concrete di autonomia, sviluppo delle life skills e acquisizione di competenze tecnico-sportive. L’iniziativa si articolerà in diverse fasi, tra cui la messa a disposizione di imbarcazioni ai circoli affiliati, lo sviluppo di eventi sul territorio e il coinvolgimento diretto di enti che operano nell’ambito della vela inclusiva. Grazie a un piano di investimenti mirato, verranno assegnati contributi per l’acquisto di imbarcazioni, attrezzature e infrastrutture necessarie per l’accessibilità ai Circoli Affiliati FIV. Allo stesso tempo sarà attivato un progetto itinerante su tutto il territorio nazionale attraverso il quale tecnici specializzati permetteranno di provare l’esperienza di andare in barca a vela senza barriere. “La Federazione Italiana Vela ha sempre creduto nello sport come strumento di crescita, formazione e inclusione sociale. Il percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni ha portato a una presenza sempre più significativa della vela inclusiva all’interno delle nostre attività, e oggi possiamo affermare con orgoglio che il nostro impegno si traduce in progetti concreti come Navigare insieme: l’Italia senza barriere. Grazie al contributo di partner di eccellenza come UniCredit e alla collaborazione con le realtà territoriali, stiamo creando un sistema che permette a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche, di avvicinarsi alla vela e viverla pienamente. La vela è uno sport straordinario perchè offre un senso di libertà e autonomia unico, e la nostra missione è renderlo accessibile a un numero sempre maggiore di persone. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso che ci vede protagonisti di un cambiamento culturale, dove lo sport diventa sempre più inclusivo e senza barriere. Grazie alle risorse messe a disposizione per i circoli affiliati per l’acquisto di imbarcazioni accessibili, pontili galleggianti e gruette di sollevamento, strumenti fondamentali per garantire a chiunque la possibilità di navigare in sicurezza e con autonomia grazie anche alle tappe che si faranno in tutta Italia. Un investimento concreto che rafforza la nostra volontà di rendere la vela un patrimonio davvero aperto a tutti” le parole del presidente della Federvela Francesco Ettorre. “Il nostro sostegno all’iniziativa “Navigare insieme: l’Italia senza barriere” è stato reso possibile grazie al Fondo Carta Etica. Per ogni acquisto effettuato con le carte di credito della propria gamma etica, UniCredit dona al Fondo il 2 per mille del totale delle spese sostenute da clienti e dipendenti in Italia. Tutte le disponibilità del Fondo vengono destinate a iniziative di solidarietà. Dal 2005 – anno della creazione del Fondo – al 2024 sono stati raccolti oltre 42 milioni di euro a favore di circa 1.400 progetti. Lo sport, motore di inclusione e strumento di crescita personale, rappresenta la sintesi del nostro impegno a supporto delle comunità in cui operiamo. Essere oggi al fianco della FIV, per dare a tutti la possibilità di vivere la vela, significa contribuire alla diffusione di una cultura basata sulla valorizzazione delle differenze e dei talenti, contribuendo alla costruzione di una società più equa. Continueremo, pertanto, a offrire un sostegno tangibile agli operatori del settore che rispondono ai bisogni più urgenti dei territori, perchè crediamo che il cambiamento passi attraverso l’azione sinergica di istituzioni, imprese e comunità locali” ha detto Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit. Per Fabio Colella, Consigliere FIV con delega al Para Sailing “questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare il nostro impegno verso un modello di vela sempre più accessibile. La FIV, attraverso il Para Sailing e il supporto delle società affiliate, sta lavorando per garantire un’inclusione reale, che non si fermi alla teoria ma si traduca in strutture, imbarcazioni e supporti adeguati”.

