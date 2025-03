Ucraina, telefonata di tre ore fra Trump e Putin

18 marzo 2025 a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, in circa tre ore, i due leader hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina.

Entrambi i presidenti avrebbero concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura, sottolineando la necessità “di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Il sangue e i tesori che sia l’Ucraina che la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero meglio spesi per le esigenze dei loro popoli”.

