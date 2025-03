Baroni “Niente calcoli, la Lazio gioca per vincere”

12 marzo 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Il risultato dell’andata non deve condizionarci, sarebbe un errore grandissimo che non dobbiamo commettere. Noi dobbiamo giocare ogni partita per vincere, domani sappiamo benissimo che sarà una gara da dentro o fuori. Anche se abbiamo a disposizione due risultati su tre, dobbiamo entrare in campo con grande determinazione e fare subito la partita; è quello che sappiamo e dobbiamo fare”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, alla vigilia della gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, contro il Viktoria Plzen, formazione ceca sconfitta 2-1 all’andata con il gol della vittoria siglato a tempo scaduto in 9 contro 11 da Isaksen.

A proposito di attaccanti, Baroni annuncia il rientro di Castellanos: “Sarà della partita, ieri si è allenato e sta bene”. In conferenza stampa e sulla stessa lunghezza d’onda anche il centrocampista Matias Vecino. “A questo livello non esistono partite semplici. Sarebbe un errore rilassarci dopo la vittoria dell’andata, anche perchè giochiamo in casa e dobbiamo assolutamente passare il turno“.

Entrare tra le migliori 8 per continuare a puntare in alto è l’obiettivo dell’uruguaiano. “L’Europa League è una competizione bellissima, che migliora quando si va avanti – spiega -. Adesso che siamo ad una partita dai quarti di finale si comincia a fare sul serio e ogni vittoria ti avvicina a un’ipotetica finale. Pensiamo solo a passare il turno e poi penseremo alle altre partite”.

Poi, sulle sue condizioni fisiche, Vecino rassicura sul fatto che le cose siano state “fatte bene. Sto facendo un rientro graduale e mi sono sentito meglio di quello che pensavo. Poi è chiaro che ci vorrà tempo per avere tutti e 90 i minuti nelle gambe, ma posso ritenermi soddisfatto”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).