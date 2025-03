E' show Atalanta allo Stadium, Juve travolta 4-0

09 marzo 2025 a

a

a

TORINO (ITALPRESS) – Una vittoria schiacciante che rilancia la Dea nella corsa Scudetto. L’Atalanta vince 4-0 allo Stadium contro la Juventus, grazie alle reti di Retegui (su rigore), De Roon, Zappacosta e Lookman. Un successo fondamentale per i nerazzurri, che restano in terza posizione e tornano a -2 dal Napoli e a -3 dall’Inter. Nulla da fare per i bianconeri, contestati aspramente dal pubblico: la seconda sconfitta in campionato, visti risultato e modi, peserà parecchio sul finale di stagione. Motta ha voluto schierare il solito 4-2-3-1 con Kolo Muani unico riferimento offensivo: Vlahovic è partito nuovamente dalla panchina, a completare il reparto offensivo Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. L’Atalanta ha risposto col 3-4-3, al posto di De Ketelaere spazio all’ex di turno Cuadrado, con Lookman sulla sinistra e Retegui al centro.

Il nigeriano ha spaventato subito i bianconeri con una ripartenza al quarto minuto, dopo pochi istanti i padroni di casa hanno risposto con Thuram, ma la conclusione del francese è terminata alta. Al 29′ la svolta della gara, Sozza ha assegnato un calcio di rigore all’Atalanta per un fallo di mano di McKennie: dal dischetto Retegui ha trovato il gol del vantaggio. I bergamaschi hanno poi sprecato parecchie occasioni, Lookman ha avuto due occasioni nel recupero per segnare il raddoppio: la prima è finita sul palo, la seconda è stata murata da Di Gregorio. Nel secondo tempo Gasperini ha mandato in campo Brescianini al posto di Cuadrado – per il colombiano risentimento al flessore destro -; Motta ha schierato Koopmeiners al posto di Yildiz, poco concreto sulla corsia di destra. Dopo appena un minuto l’Atalanta ha colpito di nuovo i bianconeri, è stato De Roon a trovare il colpo da biliardo che di fatto ha chiuso il match. Da quel momento in poi bianconeri non sono riusciti a far male agli orobici, il pubblico dello Stadium ha iniziato a fischiare la squadra di Motta, incapace di reagire: Zappacosta, su assist di Kolasinac, al 22′ ha segnato la rete del 3-0, il 4-0 è arrivato dopo una ripartenza di Lookman causata dalla scivolone di Vlahovic. Nel finale McKennie ha tentato il colpo di testa per la rete dell’1-4 ma Carnesecchi si è inventato un mezzo miracolo. Nel prossimo turno altro scontro diretto per l’Atalanta, che sfiderà l’Inter; la Juventus affronterà invece la Fiorentina.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).