Salvini “Lega in mille piazze per pace in Ucraina e pace fiscale”

ROMA (ITALPRESS) – “Pace in Ucraina, finalmente, e pace fiscale in Italia. Sabato 8 e domenica 9 marzo la Lega sarà presente in mille piazze in tutta Italia, per chiedere la fine della guerra, nel momento in cui Macron e von der Leyen parlano di invio di truppe, di maggiori spese militari e di un esercito europeo. E per chiedere anche di accelerare sulla rottamazione dei milioni di cartelle esattoriali che stanno tenendo in gabbia milioni di italiani in buona fede. Concretezza e buonsenso. L’8 e 9 marzo in piazza aspettiamo anche te”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

