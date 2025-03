Starmer “Francia e Gran Bretagna lavorano a piano di pace per l'Ucraina”

02 marzo 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – La Gran Bretagna e la Francia stanno collaborando per mettere a punto un piano per la fine dei combattimenti in Ucraina. Lo ha dichiarato alla Bbc il premier britannico Keir Starmer.

“Il Regno Unito, insieme alla Francia e forse a uno o due altri, collaboreranno con l’Ucraina per un piano per porre fine ai combattimenti, e poi ne discuteremo con gli Stati Uniti”, ha spiegato Starmer.

