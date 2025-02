Germania, Weber “I tedeschi vogliono un'Ue forte”

24 febbraio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il voto è chiaro: i tedeschi vogliono vedere un’Ue forte e i partiti che sostengono l’Ue sono la stragrande maggioranza”. Lo dice al Corriere della Sera il presidente e capogruppo del Ppe Manfred Weber. “La Germania ha bisogno di stabilità il più rapidamente possibile – aggiunge – Il resto del mondo, in particolare Trump, non sta ad aspettare le interminabili trattative di coalizione in Germania. La Cdu e la Csu hanno avuto un chiaro sostegno per formare il governo e questo risultato è un chiaro mandato per Friedrich Merz”. Che coalizione sarà “è troppo presto per dirlo. Ma una cosa è chiara: dobbiamo lavorare con coloro che sono pronti per un cambiamento politico perchè l’approccio ideologico di sinistra è stato bocciato. Il governo Scholz è già finito dopo appena tre anni. Gli elettori tedeschi hanno dato un chiaro mandato per tornare a una politica di centrodestra in Germania e questo deve essere il principio guida. I socialisti hanno registrato il peggiore risultato elettorale della storia: devono tornare a un centro pragmatico. In passato si preoccupavano molto degli operai, ora sono molto più orientati all’ideologia. Non sono più un partito di lavoratori”. Per Weber “a livello europeo la vittoria della Cdu-Csu è una buona notizia perchè la Germania tornerà alla stabilità con un’idea chiara di ciò che vuole sviluppare e vuole introdurre a Bruxelles per trovare soluzioni europee. L’approccio di Friedrich Merz è quello di risolvere i problemi insieme ai partner Ue”.

