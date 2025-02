Per il Papa notte serena, colazione in poltrona

20 febbraio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Al sesto giorno di ricovero al Policlinico

Gemelli per curare una polmonite bilaterale, Papa Francesco ha

trascorso una notte serena. Il Santo Padre, come reso noto dalla

sala stampa vaticana, si è alzato e ha fatto colazione in

poltrona. Ieri gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostravano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori. Nel pomeriggio il Papa ha ricevuto in visita il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti. La presidente del Consiglio ha riferito di averlo trovato averlo vigile e reattivo.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-