Clienti Telepass possono pagare via app strisce blu in oltre 350 comuni

19 febbraio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Pagare il parcheggio su strada è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass: la società del Gruppo Mundys facilita il servizio di pagamento dei parcheggi su strada nelle aree gestite con parcometro, le cosiddette strisce blu. Oggi sono oltre 350 le località italiane in cui il servizio è attivo, offrendo ai clienti Telepass una rete sempre più capillare e consentendo loro di migliorare l’esperienza di viaggio e risparmiare tempo in tutte le principali città italiane, non solo in quelle più grandi.

La modalità è semplice: le società che gestiscono il servizio di sosta fanno un accordo con Telepass che rende possibile il pagamento tramite app, con il proprio smartphone, anche senza avere il Telepass in auto. Comodo, intuitivo e cashless: il servizio, riservato a tutti i clienti Telepass, permette il pagamento della sosta sulla base delle tariffe indicate dal Comune. Grazie a Telepass, quindi, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine ma basta scaricare l’app Telepass o Telepass Pay X, geolocalizzarsi sulla mappa visibile in app, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta (anche attraverso tagli orari predefiniti).

Al resto ci pensa l’app che avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare le multe. In più, la funzione “sosta senza limiti” permette al cliente di avviare la sosta senza impostare l’orario di fine sosta: in questo modo il cliente potrà sospendere la sosta direttamente quanto riprenderà l’auto. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo di calcolare anche il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata.

L’app consente di pagare le Strisce Blu per qualsiasi targa: basta inserirla nell’apposito campo. La regolarità del pagamento della sosta con Telepass è verificata mediante la targa da parte degli ausiliari del traffico tramite consultazione di un palmare.

Sempre grazie all’app, gli utenti possono scaricare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste, oltre a scoprire l’intero ecosistema di mobilità offerto da Telepass.

– foto ufficio stampa Telepass –

(ITALPRESS).