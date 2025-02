Ucraina, al via a Riad i colloqui tra Usa e Russia

18 febbraio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – E’ iniziato il vertice tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina presso il Palazzo Diriyah, a nord-ovest di Riad, in Arabia Saudita. Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il Segretario di Stato russo, Sergey Lavrov, arrivati ieri nella capitale Riad, hanno partecipato ai colloqui, che dureranno tutta la giornata, senza rilasciare dichiarazioni. Al vertice parteciperanno anche il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, e il ministro di Stato Musaed Al-Aiban.

“A Riad non è un negoziato, ci sono state due telefonate e c’è un incontro informale: il negoziato non è quello, sono pourparler tra americani e russi, ma non c’è nessun negoziato operativo sulla questione ucraina, perchè non si può fare un trattato senza ucraini e senza europei, questo è ovvio, ma che ci siano dei pourparler tra americani e russi era previsto e inevitabile”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Radio anch’io” su Rai Radio 1. “Abbiamo sempre detto che la guerra non si sarebbe conclusa senza l’intervento degli Stati Uniti e della Russia, forse servirebbe anche la Cina, ma questo è naturale ed è nell’ordine delle cose, perchè lo sforzo militare dell’Ucraina è stato sostenuto in gran parte dall’America”.

“Sono assolutamente convinto che, senza l’Europa che deciderà se mantenere o meno le sanzioni alla Russia, non si possa arrivare a un accordo di pace”, ha aggiunto Tajani.

