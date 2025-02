Conte “Avanti uniti nonostante infortuni e difficoltà”

14 febbraio 2025 a

a

a

NAPOLI (ITALPRESS) – Antonio Conte ha le idee chiare, come sempre. Non vuol parlare troppo di infortuni e delle polemiche per le decisioni di arbitri e Var. Pensa soltanto a lavorare e ad andare avanti così, “nonostante ci siano state o ci saranno delle situazioni dove dovremmo sopperire a delle difficoltà”. Il tecnico del Napoli, dunque, mantiene la rotta anche alla vigilia dell’importante sfida in trasferta contro la Lazio, nella quale dovrà fare a meno di Olivera, Spinazzola e Neres. “Quello che conta è il lavoro che è stato fatto, perchè comunque c’è un gruppo di ragazzi che ha sposato il verbo lavorare. Ed è quello che oggi ci porta ad avere una classifica bellissima. Gli infortuni? Anche in passato abbiamo cercato di trovare una soluzione provando a bypassare i problemi. Lo insegno ai ragazzi. Andiamo avanti, nonostante in sette mesi abbia dovuto cambiare tre metodi di gioco. Il merito di quanto fatto è dei calciatori, che sono delle spugne”, precisa Conte.

“Domani ci sarà l’opportunità per chi fino ad adesso non ha avuto tanto spazio ma ha comunque contribuito ad avere questa classifica. E’ inevitabile che durante l’anno ci siano alcuni calciatori che hanno più possibilità di giocare e altri meno. Non avendo le competizioni europee non è possibile dare spazio a tutti. Quando poi le cose sono andate bene ho cercato di dare continuità alla stessa formazione. I giocatori non devono mai demoralizzarsi se il giorno dopo ci sono dei cattivi voti. Quello che conta è il mio giudizio. So che loro mi possono dare tanto. Dovesse toccare a Raspadori domani, farà di certo del suo meglio”, aggiunge l’allenatore del Napoli.

“In merito alle critiche, ho parlato da un pò di tempo di mancanza di compattezza ambientale, visto che dobbiamo combattere contro tutti. Come per il Var: non sono scemo e non cambio idea. Sono stato chiaro tre mesi fa. Per esempio, sul Var ho già parlato. Sono stato anche attaccato. Quando ho detto ‘noì qualcuno ha evidenziato che stavo parlando per conto mio. Poi si sono lamentati anche gli altri. I divieti per le trasferte? Io chiedo equità di valutazioni e di provvedimenti. Altrimenti si danno gli schiaffi sempre alla stessa persona. Gli schiaffi vanno dati a tutti. E’ assurdo che continuiamo ad andare in trasferta senza avere i nostri tifosi residenti a Napoli. Per fortuna abbiamo un popolo che è dovunque”, conclude Conte.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).