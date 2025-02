Hamas rilascia altri tre ostaggi, Israele libera 183 prigionieri

01 febbraio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Alle 7.30 ore italiane hanno preso il via le operazioni di rilascio, da parte di Hamas, della quarta tranche di ostaggi israeliani, in questo caso tre. Il primo ad essere stato rilasciato è stato Ofer Calderon, 54 anni. I successivi sono stati Keith Siegel, 65 anni, e Yarden Bibas, 35 anni. Contemporaneamente sono stati rilasciati dalle autorità israeliane 183 prigionieri palestinesi, come previsto nello scambio. E’ arrivato a Ramallah il primo autobus che trasporta alcuni dei 183 prigionieri palestinesi rilasciati dalle carceri israeliane (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency