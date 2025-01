Ranieri “Curioso per gara di domani, stimo moltissimo l'Az”

22 gennaio 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Ogni squadra vuol vincere, sono curioso della partita che andremo a fare perchè stimo moltissimo l’AZ Alkmaar, una squadra che gioca novanta minuti correndo in avanti, attaccando la porta e andando in transizione. Sono fiducioso perchè la squadra sta bene”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia del match di Europa League contro l’AZ Alkmaar. “Promesse? Conosciamo Roma ed è meglio promettere lavoro e sacrificio, questa è la ricetta giusta. Vogliamo rendere felici i tifosi”, ha aggiunto Ranieri. La Roma è ancora a digiuno di vittorie in trasferta in stagione: “Ai giocatori bisogna dire che l’AZ Alkmaar non perde da due mesi. Ci aspettano due bellissime partite, una in Europa e una in campionato. Ora voglio pensare alla prima”, ha sottolineato il mister testaccino riferendosi all’altra gara esterna contro l’Udinese. In merito ai rumors che vorrebbero Farioli, giovane allenatore dell’Ajax, tra i papabili per la panchina capitolina dalla prossima stagione: “Farioli è un allenatore giovane che sta lavorando bene in una piazza esigente come quella dell’Ajax. E aspetterà”, ha aggiunto Ranieri sorridendo dopo la traduzione delle sue parole. Il tecnico poi si è soffermato su Devyne Rensch, nuovo terzino arrivato proprio dall’Ajax: “E’ un calciatore giovane e interessante, ha buoni tempi di inserimento ed è il tipo di giocatore che cercavamo e che può darci una mano nella fase difensiva”. In conferenza, accanto a Ranieri, il giovane centrocampista Niccolò Pisilli, al centro di trattative per il rinnovo contrattuale: “Sto benissimo a Roma, non c’è nessun tipo di problema con la società. Del rinnovo se ne occupano il club e il mio procuratore, io penso solo a dare il 100% in ogni partita. Il ruolo? Nasco come mezzala, ed è la posizione che preferisco. Ma posso giocare anche nei due mediani o un pò più avanti, cerco di fare quel che mi chiede il mister”. Il classe 2004 è stato allenato da Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri: “Devo ringraziare tutti e quattro, se c’è una cosa importante che mi hanno insegnato è l’importanza dell’allenamento. Come ti alleni, alla fine giochi. Ed è importante dare il 100% in ogni allenamento”.

– Foto Image –

(ITALPRESS).