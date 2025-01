L'Atalanta riceve lo Sturm Graz, Gasperini “Può essere decisiva”

20 gennaio 2025 a

BERGAMO (ITALPRESS) – “E’ una partita di Champions, non abbiamo chiuso ancora il discorso qualificazione, domani potrebbe essere una giornata decisiva. Sturm Graz? Lo scorso anno abbiamo fatto due partite equilibrate, in casa abbiamo vinto 1-0, è cambiato qualche giocatore. E’ una squadra prima nel proprio paese, in Champions sono tutte partite molto equilibrate e hanno fatto solo 3 punti, ma in tutte le gare perse hanno perso di misura”. Gian Piero Gasperini tiene alto il livello di attenzione alla vigilia del match contro lo Sturm Graz che potrebbe intanto garantire il pass per i play-off. “Mi aspetto una squadra fresca, che ha voglia di giocare, dopo un periodo di inattività, mi aspetto una partita sul piano atletico preparata – aggiunge – Dobbiamo essere molto attenti, ritrovare grande concentrazione e attenzione, sappiamo che sarà una partita con difficoltà. Non possiamo sbagliare per l’importanza, per chiudere il discorso qualificazione che non è ancora chiuso”.

L’Atalanta è chiamata anche a riscattare gli ultimi deludenti risultati in campionato. “Ma stiamo facendo prestazioni di alto livello, sia con il Napoli che con la Juve la prestazione non è mai mancata. Quando non riesci a eccellere, non perdere è importante”, sottolinea Marco Carnesecchi, fra i più in forma della Dea. “Lo scorso anno è stato uno dei più importanti, ho imparato in campo la gestione emozionale, il saper subentrare. Rui Patricio è un ragazzo speciale, un atleta speciale, ci stiamo aiutando parecchio”, aggiunge sulla concorrenza in rosa. E tornando alla Champions, “l’importante domani sarà farci trovare pronti, speriamo che sia una partita bella da vedere, che sia una partita che ci porti delle buone energie anche per le prossime”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).