Libano, Meloni “Dall'Italia impegno per cessate il fuoco”

13 gennaio 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica Libanese, Joseph Aoun, al quale ha rivolto le congratulazioni sue personali e del Governo italiano per l’elezione dello scorso 9 gennaio.

“La conversazione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha permesso al Presidente Meloni di ricordare l’impegno dell’Italia a favore del cessate il fuoco tra Libano e Israele e di valorizzare il ruolo chiave che la nostra Nazione continua a svolgere attraverso l’azione dei militari italiani nella missione UNIFIL, in quella bilaterale MIBIL e con la guida italiana del Comitato Tecnico-Militare per il Libano per il coordinamento del sostegno internazionale alle Forze Armate libanesi”.

