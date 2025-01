Inferno a Los Angeles, sale il bilancio delle vittime degli incendi

12 gennaio 2025 a

a

a

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ salito a 16 il bilancio delle vittime degli incendi nella contea di Los Angeles, secondo quanto riportano i media statunitensi. Oltre 150 mila le persone senza casa.

A Los Angeles sono anche arrivati i vigili del fuoco inviati dal Messico per aiutare a combattere gli incendi che stanno devastando la contea. Ed intanto nel ricco quartiere di Pacific Palisades c’è chi ha iniziato ad assoldare compagnie private di vigili del fuoco, pagando per cercare di salvare la propria casa. C’è anche chi si sarebbe offerto di pagare fino a 100 mila dollari per essere messo in cima alla lista.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).