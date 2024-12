Accordo tra UniCredit e Confcommercio per lo sviluppo delle Pmi

20 dicembre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato un accordo tra UniCredit e Confcommercio-Imprese per l’Italia con l’obiettivo di supportare le imprese associate affiancandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita. In particolare, l’accordo prevede misure per favorire l’accesso al credito attraverso una gamma di strumenti di finanziamento mirati a supportare le esigenze operative delle imprese, inclusi prestiti a medio-lungo termine, finanziamenti per investimenti immobiliari o per l’acquisto di attrezzature. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto. Per la gestione dei flussi finanziari – prosegue la nota – l’accordo prevede soluzioni integrate di pagamento digitale e strumenti per la gestione dei flussi di cassa e delle transazioni finanziarie.

Una particolare attenzione viene riservata ai temi dell’ESG con soluzioni su misura per investimenti sostenibili per l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di CO2, e progetti orientati a una transizione verso modelli di business più sostenibili.

UniCredit, inoltre, attraverso la propria Banking Academy, metterà a disposizione corsi di formazione gratuiti che possono aiutare le imprese del terziario a sviluppare competenze fondamentali, quali la gestione finanziaria, l’accesso al credito, le opportunità di finanziamento per la sostenibilità (ESG), la cultura digitale e le strategie di export management.

“Con questo nuovo accordo con UniCredit – dichiara Enrico Postacchini, componente di Giunta di Confcommercio con incarico per commercio e città – riusciamo ad offrire alle imprese associate, se nuovi clienti UniCredit, delle ottime condizioni per l’apertura di un conto Business e sulle soluzioni di pagamento e accettazione carte, elementi ormai imprescindibili per ogni attività del terziario di mercato”.

“Grazie a questo nuovo accordo con Confcommercio – dichiara Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit (nella foto) – confermiamo il nostro impegno a supporto delle Pmi del territorio al fine di favorirne la crescita e una maggiore solidità per il futuro. Vogliamo essere al fianco delle nostre imprese, offrendo loro un’ampia gamma di prodotti e soluzioni dedicate a ogni tipo di necessità, in particolare sui sistemi di pagamento, agevolandole nell’attività quotidiana di gestione dei flussi di cassa e delle transazioni”.

– foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).