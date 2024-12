Discipline armi sportive da caccia, Buglione “2024 molto positivo”

16 dicembre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno molto positivo, ma io allargherei il discorso perchè questo è l’anno di conclusione del ciclo olimpico. Un ciclo olimpico caratterizzato in maniera negativa dalla pandemia, ma che invece ha rappresentato per noi un raddoppio di tutta l’attività grazie al fatto che l’attività sportiva era l’unica consentita all’esterno. Il 2024 ha coronato questo ciclo positivo con un raddoppio delle società sportive e un considerevole aumento dei soci e degli affiliati”. Lo ha detto Felice Buglione, presidente della Federazione italiana discipline armi sportive da caccia, in un’intervista all’Italpress a margine dei Collari d’Oro 2024. “Questa federazione si caratterizzerà per il futuro come federazione della cinofilia sportiva – ha proseguito il numero uno della Fidasc – Noi siamo partiti circa vent’anni fa solamente con i cani da caccia, adesso copriamo la cinofilia a 360 gradi con tutte le altre specialità che sono ventidue. Ciò non toglie che anche il tiro abbia fatto passi da gigante, siamo partiti con il tiro a fuoco e adesso con altre discipline più semplici, più sociali che possono essere praticate da giovani anche in età bassa ovvero dai 10 anni in poi. Siamo messi molto bene”. Buglione pone l’accento anche sull’attività internazionale: “E’ sempre più qualificata, partecipiamo a tutti i campionati del Mondo delle varue specialità, agli Europei, e ai Grand Prix. L’ultimo Mondiale, in America, si è attestato sui 2300 concorrenti”. In vista del 2025 Buglione fa un appello alle componenti che governano lo sport italiano: “Abbiamo come punto di riferimento il Coni, Sport e Salute, con l’ultimo Governo abbiamo avuto la novità di avere un ministro per lo sport e poi c’è il dipartimento. La nostra federazione vorrebbe che da queste realtà giungesse un messaggio di semplicità anzichè di aumento costante di burocrazia che non aiuta lo sport. Semplifichiamo l’attività sportiva e lo sport ci guadagnerà sicuramente e, di riflesso, sarà positivo anche per la nostra federazione”, ha concluso.

(ITALPRESS).