Motta “Cambiaso non ha recuperato, torna Nico Gonzalez”

13 dicembre 2024 a

TORINO (ITALPRESS) – “Stiamo bene. Le vittorie aiutano, sempre. Siamo concentrati sulla prossima partita. Anche quando non abbiamo vinto, però, il gruppo ha sempre lavorato bene. Il nostro approccio in vista delle varie sfide è sempre lo stesso. Abbiamo avuto rispetto per il City, per il Lecce e lo avremo domani per il Venezia”. Si presenta così, in conferenza stampa, Thiago Motta, allenatore della Juventus, alla vigilia della gara interna di campionato contro i lagunari. “Andrea Cambiaso ancora non ha recuperato. Ha dolore e non è in condizione per giocare la partita di domani. Nico Gonzalez invece rientra in gruppo. Lui è molto contento. Vedremo domani: spero di potergli concedere qualche minuto. Sono out, infine, Bremer, Milik, Rouhi e Cabal”, ha puntualizzato Motta. “Il Venezia è una squadra che prova sempre a fare gioco. Ha messo in difficoltà tante squadre con il proprio gioco ma fino a ora non sono arrivati i risultati. Loro giocano bene e hanno un allenatore molto esperto. Domani dobbiamo essere determinati ed esser bravi nel fare la nostra partita. Contro il Manchester City è stata una bella partita: una vittoria meritata, ma fa parte del passato già. Ora pensiamo alla gara di domani”, ha detto ancora il tecnico bianconero, che non vuole distrazioni. “La Champions con questo formato è un’esperienza nuova per tutti. Lo si vede guardando la classifica. Bisogna fare pochi conti e pensare a partita dopo partita. Sono contento per Vlahovic, non solo per il gol. Ha fatto una grande partita. Sta lavorando bene, anzi continua a lavorare bene, come ha sempre fatto”, ha continuato Motta, che infine ha espresso parole al miele per Koopmeiners: “Per noi è fondamentale per tutto, perchè sa fare tutto e per il modo in cui lo fa. A me piace vedere tante cose di un giocatore. Mi piace vedere il suo linguaggio del corpo e in questo, nel campo, lui è fantastico. E’ un numero 10. Se andate a vedere il suo approccio mentale nelle difficoltà è un vero numero 10. Se andate a vedere le azioni che fa nelle difficoltà, le fa in un modo fantastico e non ci sono lamentele. Va sempre avanti, fa quello che deve fare e non scopro di certo io il grande giocatore che è”.

