Palladino “Gara contro il Lask fondamentale e decisiva”

11 dicembre 2024

FIRENZE (ITALPRESS) – “La partita di domani per noi è sicuramente decisiva. In questa fase a gironi è fondamentale per noi arrivare fra le prime otto, questo è il nostro obiettivo perchè questo ci consentirebbe, a febbraio, di avere un turno in meno di qualificazione, quindi dobbiamo dare tutto domani”. Lo ha detto il tecnico viola, Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Lask in programma domani e valida per la Conference League. “Ci attende una partita molto importante, affrontiamo una buona squadra, organizzata, che ce la metterà tutta per metterci in difficoltà, però noi dobbiamo essere bravi a portare punti a casa” ha aggiunto Palladino che poi parlando dei rischi della sfida di domani, ha spiegato: “Non dobbiamo andare in campo e concedere quelle disattenzioni che abbiamo concesso nell’ultima partita di Conference perchè ci possono costare caro. Sappiamo che in coppa le squadre ci affrontano con un piglio e un atteggiamento diverso, magari si difendono anche molto bassi e chiusi, giocano in transizione e ripartenza, ma l’abbiamo preparata bene questa gara e ho visto la squadra molto concentrata, sta bene ed è carica”.

(ITALPRESS).