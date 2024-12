Inzaghi “Leverkusen squadra di assoluto valore ma Inter pronta”

09 dicembre 2024 a

LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sappiamo dell’importanza della partita, giochiamo contro una squadra di assoluto valore che ha vinto le ultime cinque partite e che nell’ultimo anno e mezzo ha perso solo tre volte. Stanno facendo un grande percorso in Champions ma ci siamo preparati nel migliore dei modi”. Simone Inzaghi ha chiaro il livello di difficoltà della sfida di domani a Leverkusen contro il Bayer. “L’Inter dovrà interpretare bene la gara – avverte il tecnico nerazzurro – Conosciamo bene questa squadra, una squadra tecnica, che gioca molto bene a calcio, che porta una pressione organizzata e riattacca la palla velocemente quando la perde. Bisogna essere bravi in entrambe le fasi”. Un risultato positivo potrebbe però ipotecare un posto fra le prime otto il che significherebbe andare direttamente agli ottavi ed evitare i play-off. “Conosciamo il percorso che stiamo facendo in Champions e vogliamo continuarlo”, chiosa Inzaghi, che dovrà rinunciare ad Acerbi, Pavard e Dumfries. “Ci saranno dei cambi rispetto a venerdì, abbiamo qualche assenza ma ho massima fiducia in tutti”, assicura il tecnico.

Grande ex della partita Hakan Calhanoglu, con le Aspirine dal 2014 al 2017 prima di trasferirsi in Italia. “Sono contento e felice di giocare contro la mia ex squadra, ci saranno tante emozioni – confessa – Qui giocavo da trequartista, a volte ho fatto anche l’esterno ma adesso mi trovo bene nel mio ruolo di oggi e ringrazio il mister e il suo staff che mi hanno visto bene lì”. Il Leverkusen “ha fatto un percorso importante, gioca benissimo con Xabi Alonso che è arrivato in un momento difficile e ha portato su la squadra – sottolinea ancora il centrocampista turco – Ma è sempre stata una squadra forte, importante, domani sarà una bella sfida. Abbiamo affrontato grandi squadre finora come Arsenal, Lipsia e Manchester City. Domani non sarà facile ma abbiamo degli obiettivi importanti in testa e cercheremo di dare tutto anche contro il Bayer Leverkusen”

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).