Siria, Tajani “Serve accordo per una soluzione politica”

07 dicembre 2024 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “La prima preoccupazione dell’Italia e del governo è quella di tutelare la sicurezza dei 300 concittadini che vivono in Siria. Al momento non ci sono preoccupazioni. Alcuni sono riusciti a lasciare il Paese, alcuni sono in Giordania, altri sono in Libano. Siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario con iniziative nazionali e delle Nazioni Unite: tutti gli italiani sanno che l’ambasciata è pronta a organizzare l’evacuazione di tutti i nostri concittadini. Abbiamo delle richieste e faremo in modo che tutti coloro che vogliono lasciare la Siria lo possano fare nella massima sicurezza. L’ambasciata è mobilitata per tutelare tutti i nostri connazionali”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione di coordinamento sulla Siria tenuta alla Farnesina. “L’Italia – ha aggiunto – sostiene la necessità di una soluzione politica in Siria. Chiediamo di garantire la sicurezza di tutte le minoranze a iniziare da quella cristiana. Abbiamo fiducia e sosteniamo l’azione e il confronto in corso a Doha. Ci auguriamo che possa emergere un accordo per una soluzione politica, per cui noi siamo fortemente impegnati e incoraggiamo tutte le parti a perseguire quest’obiettivo. Bisogna scongiurare un’altra crisi umanitaria e migratoria”, ha concluso Tajani.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-