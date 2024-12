Vieste, traffico internazionale di droga e favoreggiamento. 7 arresti

04 dicembre 2024 a

BARI (ITALPRESS) – Nelle prime ore dell’alba, i Carabinieri del R.O.S. Hanno messo in atto un’operazione di polizia giudiziaria, che interessa le cittadine di Vieste (FG) e Mestre (VE), in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari su richiesta della locale DDA, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, nonchè di aver favorito la latitanza del boss Marco Raduano fuggito dal carcere di Badu e Carros ed arrestato in Corsica. L’indagine ha permesso di svelare un lucroso canale di approvvigionamento della droga che veniva spedita tramite pacchi postali dalla Spagna verso la cittadina del Gargano, nonchè individuare la rete di fiancheggiatori che ha favorito l’irreperibilità di Raduano.(ITALPRESS).

Foto: Carabinieri Foggia